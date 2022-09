Patrik Laine saapui huippukunnossa NHL-harjoitusleirille, joukkuetoverilta vuolaita kehuja – "En ole ikinä nähnyt hänen näyttävän noin hyvältä"

24-vuotias Laine solmi kesällä nelivuotisen jatkosopimuksen Columbuksen kanssa. Uusi 8,7 miljoonan dollarin vuosipalkka on tuonut Laineelle kesällä motivaatiota, sillä Laine saapui Columbuksen harjoitusleirille huippukunnossa.

– En ole ikinä nähnyt Pattyn näyttävän näin hyvältä. Hänellä on ollut hyvä kesä. Hän tekee maalin jokaisella vedolla. Hän laukoo itseluottamuksella, hän pelaa itseluottamuksella, joukkueen tähtipuolustaja Zach Werenski hehkuttaa NHL:n sivuilla .

– Olen saanut niin paljon kuittia tukastani vuosien varrella, joten päätin leikata sen pois. Tällä mennään. Se on aerodynaamisempi, joten toivottavasti olen nopeampi jäällä, Laine sanoo.

Laine on takonut toistaiseksi uran parhaalla kaudellaan 44 täysosumaa. Tällä kaudella tähtäin on korkeammalla. Laine haluaa rikkoa tulevalla kaudella 50 täysosuman rajan.

Avaimet 50 maalin kauteen on olemassa. Laine on jo NHL-vuosiensa aikana osoittanut olevansa parhaimmillaan sarjan maalintekijöiden eliittiä. Nyt rinnalle on tyrkyllä maailmanluokan pelintekijä.