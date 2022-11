Patrik Laine hölmöili kohtalokkaalla tavalla – jopa oma päävalmentaja jakoi kritiikkiä: "Emme vaan voi"

– Hänellä on hyvä ketju ympärillään. (Nathan) MacKinnon esimerkkinä. Rantanen on iso, vahva kaveri, jolla on hyvä laukaus. Hän on vaarallinen. Yleisesti on selvää, että hyvät pelaajat löytävät sen hetken, kun he nousevat esiin. Se oli hyvä kuti häneltä, ei siinä mitään, Blue Jackets -luotsi Larsen sanoi, viitaten Rantasen 4–3-osumaan.