Patagonian perustaja lahjoittaa omistuksensa ilmaston hyväksi – arvion mukaan noin 100 miljoonaa dollaria vuodessa

Chouinard on taustaltaan vuorikiipeilijä. Hän kertoo yhtiön sivuilla perustaneensa yhtiön, koska halusi valmistaa ja myydä hyviä välineitä vuorikiipelijöille. ”En koskaan halunnut tulla liikemieheksi”, hän kirjoittaa avoimessa kirjeessään yhtiön asiakkaille.

Patagonia on tunnettu sitoutumisestaan ympäristön suojeluun. Se pyrkii valmistamaan tuotteensa ympäristöystävällisesti. Yhtiö on lahjoittanut prosentin myyntituloistaan vuosittain hyväntekeväisyyteen. Yhtiön tarkoitukseksi on kirjattu maapallon suojeleminen.