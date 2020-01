Koko omaisuutensa riskeeranneen Markun yritykselle huippudiili: Kahvijätti Lavazza levittää pian Kotkassa valmistettavia ekologisia kuppeja ympäri Eurooppaa!

Uudenlaisen kahvikupin voi kierrättää paperijätteen seassa

Uhrannut koko omaisuutensa yritykseen

– Koko omaisuuteni on lainojen panttina, eikä ne edes riitäkään. Kauhea riski siinä on, mutta eihän mitään saa, jos ei yritä, Hämäläinen kertoi vuosi sitten.

– Yritys on edelläkävijä ympäristöystävällisten ratkaisujen tuomisessa juoma-automaattialalle, ja he pyrkivät toteuttamaan kestävän kehityksen mallia kunnianhimoisesti. Tällainen yhteistyökumppani on meille mitä sopivin, Hämäläinen kertoo yhtiön tiedotteessa.