Maailman rikkain mies lahjoittaa 10 miljardia dollaria taisteluun ilmastonmuutosta vastaan

Bezos on maailman rikkain mies, ja hänen omaisuutensa arvoksi on arvioitu 130 miljardia dollaria eli noin 120 miljardia euroa. Hän kertoi rahaston perustamisesta sosiaalisessa mediassa. Bezos kirjoitti Instagram-päivityksessään, että ilmastonmuutos on suurin uhka maapallolle.