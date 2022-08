Jätemuovit hyötykäyttöön – VTT:n kehittämä uusi teknologia mullistaa muovin kierrätyksen

– Ihan kaikkea muovia pysty kierrättämään, mutta prosessi on sellainen, että sekaan saa mennä melkein mitä tahansa pieniä määriä. Parhaiten tähän sopivat polypropeeni ja polyeteeni, jotka ovat kaikkein yleisimmät muovit, sanoo VTT:n johtava tutkija Matti Nieminen.

Muovi voidaan kierrättää lukemattomia kertoja

Olefy-teknologian avulla kierrätetty muovi sen sijaan kelpaa kaikkiin käyttötarkoituksiin. Se on laadultaan täysin uutta muovia vastaavaa ja voidaan kierrättää lukemattomia kertoja ilman, että laatu heikkenee.

– Meidän lopputuotteen laatu on täsmälleen sama kuin naftasta tai etaanista valmistetun muovin. Tässä prosessissa pystytään ne muovin perusrakennemolekyylit kierrättämään uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, selittää Nieminen.

Menetelmää kehitetään Espoossa

Pilottilaitteisto on Espoossa VTT:n Bioruukki -keskuksessa.

– Muovi syötetään reaktoriin suhteellisen korkeaan lämpötilaan ja se alkaa hajoamaan siellä perusosasiksensa. Pysäytämme reaktiot 1-2 sekunnin kuluttua reaktion alkamisesta jäähdyttämällä sen kaasun, jonka jälkeen meillä on kaasuseos, jossa olefiinikomponentit on. Niistä voidaan edelleen polymeroida muoveja, kuvailee Nieminen laitteiston toimintaa.

– Jos meillä on 1000 kiloa muovijätettä ja me tehdään siitä olefiineja, niin täsmälleen saman verran saadaan 1000 kilosta naftaa. Ja 1000 naftakilon valmistukseen tarvitaan noin 5000 kiloa raakaöljyä eli kyllä tämä säästää aika paljon neitseellisiä raaka-aineita, toteaa Nieminen.

Merien muoviroska hyötykäyttöön

Tällä hetkellä kierrätysmuovin kysyntä on suurempaa kuin tarjonta. Muovinkeräyksen parantamisen lisäksi tilannetta helpottaisi merissä ja kaatopaikoilla lojuvan muovin saaminen hyötykäyttöön.

– Merien muovia olen katsellut jo pitkään, että tekisi kyllä mieli ruveta keräämään sitä, koska muovista on näillä näkymin tulossa arvokas raaka-aine, täysin verrattavissa raakaöljyyn tänä päivänä, arvioi Nieminen.

Teknologian kaupallistaminen alkamassa

Uusi muovin kierrätysteknologia on herättänyt suurta kiinnostusta niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin.

– Yksi etu tässä prosessissa on se, että tämän voi skaalata eli rakentaa suuressa mittakaavassa. Se tuo tähän taloudellisia etuja. Alustavien laskelmien mukaan tämä näyttää erittäin kannattavalta. Markkina näyttää aika isolta, kunhan saadaan muovin kierrätys oikeasti toimimaan. Me emme myy laitoksia vaan toimimme yhteistyössä laitevalmistajien kanssa. Teknologia on meillä hallussa eli siinä mielessä kontrolloimme, kuinka ja missä laitteistoja rakennetaan, kertoo Nieminen.