Onnellinen odottaja Auri Kananen: "Miksi annan pelkoni rajoittaa jotain, mitä oikeasti voisin haluta"

Siivouskuningatar Auri Kananen puhuu avoimesti lapsettomuushoidoista.

Hiljattain iloisia raskausuutisia kertonut siivouskuningatar Auri Kananen vieraili MTV:n Huomenta Suomessa.

Kananen sanoo olevansa onnellinen odottaja, vaikka on joskus todennut, että hänen on vaikea nähdä itsensä äitinä. Hän kertoo aiemmin pelänneensä äitiyttä oman vaikean nuoruutensa takia. Kananen on kertonut sairastuneensa masennukseen teini-ikäisenä.

– Miksi annan pelkoni rajoittaa jotain, mitä oikeasti voisin haluta, Kananen toteaa.

Kananen on puhunut avoimesti lapsettomuushoidoista ja kamppailusta asian kanssa. Kananen kertoo, suhtautuneensa hoitoihin melko rennolla asenteella.

– Itse aina ajattelen, että se tapahtuu, jos tapahtuu ja voin tehdä kaikkeni edesauttaakseni sitä. Jos se ei onnistu, niin seitten se ei tapahdu.

Lue myös: Esikoistaan odottava Auri Kananen laittaa siivoushanskat naulaan

Kananen kertoo, että raskaus tuli täytenä yllätyksenä, sillä hän koki, että hänessä on jotain vikaa. Lopulta raskaus tapahtui luonnollisesti.

Kananen kertoo kannustavansa hakeutumaan lapsettomuushoitoihin.

– En usko, että kehoni olisi alkanut toimimaan ilman niitä. Siellä oli aivan ihanat lääkärit ja kaikki toimi niin hyvin. Sain niin hyvää infoa sieltä, että todellakin suosittelen hakeutumaan.

Kokeeko Kananen nuoruutensa masennuksen vaikuttavan häneen edelleenkin? Ja miksi hän aikoo luopua menestyksekkäästä siivousurastaan? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!

Lue myös: Auri Kananen julkaisi yllättävän hakuilmoituksen somessa