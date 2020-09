Pariisin puukkohyökkäyksen epäilty on tunnustanut tekonsa – kiinniotettuja on nyt yhteensä seitsemän

Yksi lähteistä myös vahvistaa jo aiemmin julkisuudessa olleet tiedot epäillyn iästä ja siitä, että tämä on syntynyt Pakistanissa.

Oikeuslähde kertoi aiemmin AFP:lle, että poliisi on ottanut kiinni Pariisin eilisestä iskusta epäillyn miehen entisen kämppäkaverin. Kiinniotettuja on nyt yhteensä seitsemän, joista yksi on pääepäilty. Viisi ihmistä otettiin kiinni etsinnässä, joka tehtiin pääepäiltyyn yhdistettyyn rakennukseen.