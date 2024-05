Pariisin Kevään nokkamies Arto Tuunela on rocktähti ja perheenisä: "Vaikeuksia tuottaa se, miten löytää aikaa kaikkeen"

Pariisin Kevään laulaja ja perustaja Arto Tuunela on helpottunut ja onnellinen. Yhtyeen kahdeksas studioalbumi Sun yö on pian täällä on julkaistu.

– Albumintekoprosessi on aika pitkä matka, jonka jälkeen rotsi on hetken aikaa vähän tyhjä. Sitä miettii, että mitä oikein tulikaan tehtyä, Tuunela sanoo.

– Ja vaikka sen tietää aika tarkalleenkin, mitä tuli tehtyä, tunnetaso tulee vähän perässä. On ihana tunne, kun saa jotain tuollaista isoa valmiiksi.

Uuden albumin julkaisemiseen liittyy Tuunelan mukaan aina se jännitysmomentti, että miten ihmiset ottavat levyn vastaan.

– Se on niin kuin hyvää jännitystä. Nyt ei voi enää tehdä mitään. Ei voi hioa miksauksia tai muuta sellaista. Se on kyllä tosi vapauttavaa.

Sielun pimeä yö

Pariisin Kevään uuden levyn nimi on Sun yö on pian täällä. Mitä on nimen taustalla?

– Minua kiehtoo konseptina "sielun pimeä yö". Se on yksi tapa katsoa sitä nimeä. Ei välttämättä ainoa, Arto Tuunela toteaa.

– Olen aina yrittänyt jollain tavalla katsoa musiikin tekemisessä sekä valoa että varjoa. Huomaan aina haluavani tähyillä ihmisen pimeälle puolelle… tai ehkä ei pimeälle, vaan alitajuiselle puolelle.

Yksi eri näkökulma vanhaan verrattuna laulajan elämässä on perhe. 44-vuotias Arto Tuunela on kahden pienen lapsen isä.

– Se on tullut hyvin konkreettisesti selväksi, että omia aikatauluja joutuu vähän säätämään, kun saa lapsia. Se on opettelun paikka, mikä on hyvä, Tuunela sanoo.

– Minulla oli tapana aiemmin nauttia sellaisesta, että teki vaikkapa töitä kellon ympäri, yöllä, jos tuntui siltä. Nyt, kun on opetellut muutaman vuoden sitä, että menee aamulla töihin, tekee työpäivän ja lähtee pois, se on ollut tosi terveellistä.

Terveellistä, mutta ei helppoa. Omasta vapaudesta luopuminen voi olla hankalaa.

– On tosi kivaa, kun saa itse päättää täydellisesti menemisistään. Mutta kun sen ajattelee niin, että sekin on tosi ihanaa, kun joku muu, joku parivuotias tyyppi kotona päättää tai sanelee aikataulut, sekin on tosi kaunista myös, Tuunela kuvailee.

"Sitä on eri rooleissa"

Yhden aikataulun sanelee pieni ihminen kotona, toisen aikataulun taas festivaalin tai keikan järjestäjä. Miten perheenisän ja rokkistaran roolien yhdistäminen on Arto Tuunelalta onnistunut?

– Ehkä se on auttanut ymmärtämään elämässä sellaista, että sitä on eri rooleissa. On ihanaa, kun saa olla sellaisessa roolissa, että pääsee esittämään omaa musiikkia ihmisille. On ihanaa, kun saa olla sellaisessa roolissa, että saa pitää huolta jostain, vaihtaa vaippoja, tehdä ruokaa. Mitä ikinä, Tuunela toteaa.

– Sillä lailla se ei ole hirveän vaikeaa. Enemmän vaikeuksia tuottaa se, että miten löytää aikaa kaikkeen. Lasten saaminen tuo minun mielestäni sellaista mielenterveyttä, kun on vastuussa toisesta. Siinä pakostakin sellainen tietty itsekeskeisyys, jota taiteilijana oleminen vaatii, katkeaa välillä. Ja se on hyvä, että se katkeaa.

Pariisin Kevät oli syntyessään 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen jälkipuoliskolla Arto Tuunelan yhden miehen projekti, joka laajeni 14 vuotta sitten Astronautti-albumin (2010) jälkeen kuusimiehiseksi yhtyeeksi.

Viime vuosina yhtyeen kokoonpano on kutistunut kahdella jäsenellä. Nykykokoonpanossa vaikuttavat nokkamies Tuunelan lisäksi Artturi Taira, Antti Pouta ja Ilari Kivelä.

3:27 Katso video: Arto Tuunela esitti yhtyeensä Pariisin Kevään Matkalla sun luo -kappaleen akustisesti heinäkuussa 2017 Rinkelissä eli Linnanmäen huvipuiston maailmanpyörässä.

Onko jossain vaiheessa ympyrä sulkeutumassa niin, että Pariisin Keväästä tulee vielä uudelleen yhden miehen projekti?

– Mielenkiintoinen ajatus! Tuunela nauraa.

– Ei. Ei varmasti. Asiat muuttuvat. Ihmisillä tulee muita asioita elämässä. Toiset bändit ottavat uusia jäseniä tilalle, me emme ota. Oli tosi kivaa silloin hurjastella kuuden hengen voimin.

Ei tarvetta miettiä pidemmälle

Tuunela muistelee Pariisin Kevään aikaa kuusihenkisenä yhtyeenä lämmöllä.

– Tuntuu, että kun oli aika tehdä Pariisin Kevättä, elimme sitä aika kovaa. Ja hyvä niin. Mutta sitä on halunnut silloin elää jotenkin tosi voimakkaasti tunteella ja siinä hetkessä. Kokea tosi vahvasti.

Miltä näyttää Pariisin Kevään ja Arto Tuunelan tulevaisuus?

– Nyt se näyttää siltä, että tiedän, mitä teen tämän vuoden. Tiedän, että olen keikoilla. Sen jälkeen tulevaisuus on taas enemmän auki. Ajattelen, että julkaisemme musaa sitten jossain vaiheessa. Sen ajatteleminen nyt, kun olemme juuri julkaisemassa musaa, on vähän hassua, Tuunela sanoo.