Uusi kuitutehdas aloitti toimintansa Jyväskylässä – tässäkö ekologinen ratkaisu?

– Tämä merkitsee noin 14 vuoden taipaleen yhtä merkkipaalua. Meillä on nyt ensimmäinen teollisen mittakaavan tuotantolaitos avattu. Tämä on ihan mahtava päivä, iloitsee Spinnovan teknologiajohtaja ja perustaja Juha Salmela.

Päästötön tehdas ei tarvinnut ympäristölupaa

– Meidän onneksi se kiinnostaa. Meidän ei ole itse juuri tarvinnut matkustaa vaan kaikki ovat tulleet Suomeen katsomaan, mitä me tehdään, huomauttaa Salmela.

– Puusellua on globaalisti saatavana tasalaatuisena ympäri vuoden ympäri maapalloa ja tästä syystä se valikoitui nyt materiaaliksi. Meillä on kuitenkin demonstroitu olkipohjainen sellu ja teemme työtä tekstiilikierrätyksen osalta. Eccon kanssa on jo pilottimittakaavan tuotanto nahkajätteistä, kertoo Salmela.