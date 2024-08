Panssarilaiva Ilmarisen hylky vuotaa Utön edustalla – 100 000 litran öljytankkien tyhjennys alkaa aikaisintaan ensi kesänä

Kontto ei osaa arvioida, kuinka kauan öljyä on mereen tihkunut, koska se on ollut toistaiseksi melko harmiton ympäristölle. Riski suuremmalle vuodolle on kuitenkin varteenotettava, sillä polttoainetta on Ilmarisen tankeissa varastoituna noin 100 000 litran verran.