Miina upotti jatkosodassa panssarilaiva Ilmarisen – hylyn polttoainesäiliöt voidaan tyhjentää

Jatkosodan aikana uponneen panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöt on mahdollista tyhjentää, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke.



Arvioiden mukaan laivan tankeissa on yhteensä 100 000 litraa kevyttä polttoöljyä. Syke, Merivoimat ja Rajavartiolaitos tutkivat elokuussa, kuinka öljy voitaisiin tyhjentää hylystä. Hylyn tilanteen selvittämiseen käytettiin sukeltajia ja sukellusrobotteja.



Syken mukaan hylyn pinnassa on paksuhko korroosiokerros. Yhtenä riskinä niittaamalla valmistetussa rungossa on sen katkeaminen. Syke kertoo, että öljyn valuminen mereen hallitsemattomasti olisi tuhoisaa Saaristomeren kansallispuiston luonnolle.



Tällä hetkellä hylky vuotaa pari pisaraa minuutissa.



– Tutkimustulosten perusteella arvioimme, että hylyn polttoainesäiliöt voidaan tyhjentää hallitusti ennen kuin tankeista vuotava öljy aiheuttaa suurempaa vaaraa meriluonnolle, sanoo tiedotteessa Syken projektipäällikkö Tommi Kontto.



Hylyn tyhjentäminen öljystä on tavoitteena tehdä vuosina 2025–2026. Tyhjentämistä edistää ympäristöministeriö muiden viranomaisten kanssa.