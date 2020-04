Paniikki sai australialaiset hamstraamaan alkoholia – viinakaupoilla nyt ostorajoitus: "Vain" 12 pulloa viiniä ja 48 tölkkiä mietoja per asiakas!

– Tiedämme, että kuluttajat haluavat turvata varastonsa kriisin aikana mutta me haluamme rohkaista ihmisiä edelleen ostamaan alkoholia vastuullisesti, Ryan kertoo.

Ostorajoitus 12 pulloon per asiakas

Oluiden, siiderien ja muiden miksattujen alkoholijuomien ostaminen on nyt rajoitettu maassa kahteen 24 juoman pakkaukseen ja viinien ja muiden väkevien juomien 12 pulloon per asiakas. Uudet rajoitukset tulevat voimaan kaikkialla muualla lukuunottamatta Länsi-Australiaa, jossa kovemmat rajoitukset on jo otettu käyttöön.