Ei enää kasvomaskeja! Tanska höllentää koronarajoituksia avokätisesti

– Voimme tehdä kaikkea, mitä olemme kaivanneet, sillä epidemia on nyt hallinnassa, sanoi terveysministeri Magnus Heunicke tiedotustilaisuudessa torstaina.

Tanskan tartuntaluvut ovat huomattavasti korkeammalla kuin esimerkiksi Suomessa. Our World In Data -tilastopalvelun mukaan noin 5,8 miljoonan asukkaan maassa on viimeisen viikon aikana todettu keskimäärin 739 tartuntaa päivässä.