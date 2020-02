PAMin puheenjohtaja perustelee lakkoa, joka uhkaa sulkea kaikki maan Prismat kesken hiihtoloman: "Meillä on ihan täysi seinä vastassa"

– Meillä on ollut ihan rakentava neuvottelukulttuuri ja asioita on saatu eteenpäin, mutta kilpailukykysopimuksen lisätyötunneissa meillä on ihan täysi seinä vastassa. Niistä emme pääse neuvottelemaan oikeastaan ollenkaan eli tilanne on hyvin ristiriitainen, puheenjohtaja sanoo.