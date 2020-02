Kaikki Suomen Prismat kiinni kahdeksi päiväksi – PAM päätti lakoista

– Yrityksistämme huolimatta neuvottelut eivät edenneet. Tämän takia meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa, kuin päättää laajoista lakoista, joiden piirissä on lähes 50 000 työntekijän työt. On selvää, että työnantajaliittojen on nyt kannettava koordinaatioon sitoutumisesta tulevat seuraukset, korostaa PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen liiton tiedotteessa.



Ensimmäiseksi lakkoon menevät muun muassa S-ryhmään kuuluva Inex Partners Oy:n Sipoon käyttötavara- ja päivittäistavaralogistiikkakeskus ja kaikki alueosuuskauppojen Prismat.