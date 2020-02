Näin SOK kommentoi Prisma-lakon uhkaa: "Yllättävää ja harmittavaa"

Prismojen on tarkoitus mennä lakkoon torstaina 20. helmikuuta kello 6 alkaen. Lakko jatkuisi perjantaihin kello 21 saakka.

Prisma-myymälöitä on yhteensä 68 ja niiden henkilöstömäärä on noin 7 500. Kaikkiaan S-ryhmällä on noin 23 000 myyjää.