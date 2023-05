"Paluuta maailmaan, missä ennen pandemiaa olimme, ei ole" – Suomessa meneillään suurin työelämän murros sitten toisen maailmansodan

– Nyt haetaan eri työpaikoilla, organisaatioissa niitä käytäntöjä. Mietitään, mitä tämä hybridityö tarkoittaa meille, millaisia työtiloja tarvitaan, miten me johdetaan, kun puolet on toimistolla ja puolet on etänä. Mietitään myös, miten rakennetaan yrityskulttuuria, kun puolet tekijöistä ei ole toimistolla, Lindström listaa.