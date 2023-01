Palkittu venäläiskirjailija Šiškin pohtii, että maan on tunnustettava sotarikoksensa: "Venäjän kansan on kohdattava syyllisyytensä"

– Osa venäläisistä elää menneisyydessä. He tuntevat olevansa edelleen osa heimoa. He eivät päätä itse, mikä on oikein ja mikä on väärin, sillä oma heimo on aina hyvä ja muut pahoja ja haluavat tuhota meidät. Vastuu siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin siirretään johtajille, Šiškinin selittää.