Somevaikuttaja: Putin valmis uhraamaan kymmeniä tuhansia venäläisiä lisää – näin diktaattorille voi tulla loppu

Mitä yhteistä on Venäjän nykyisellä presidentillä Vladimir Putinilla ja Neuvostoliiton johtajalla Josif Stalinilla?

– Paljonkin. Putinilla on missio – hänen pitää vallata koko ajan yhä enemmän alueita. Imperiumin on kasvettava. Hän ajattelee monista asioista Stalinin tavoin, sanoo venäläistaustainen Dmitry Gurbanov, 35.

Äärioikeistoasiantuntijaksi itseään tituleeraava Gurbanov on vuosien ajan seurannut tiiviisti äärioikeiston toimintaa niin Suomessa, Ruotsissa kuin Venäjälläkin. Gurbanovilla on tällä hetkellä yli 47 300 seuraajaa Twitterissä ja hän arvostelee tviiteissään useimmiten Venäjän hyökkäyssodan lisäksi äärioikeistoa, politiikkaa ja konservatiiveja.

Gurbanov uskoo, että sota jatkuu niin kauan kuin Putin on vallassa tai ainakin siihen saakka, kunnes Venäjä on saanut merkittäviä aluevaltauksia, jotta Putin voi sanoa, että tämä oli osa alkuperäistä suunnitelmaa ja sota on nyt voitettu.

– Putin ei voi nyt suostua rauhaan, koska Venäjä ei käytännössä ole vallannut mitään, eikä hänellä olisi mitään selitystä kansalle, Gurbanov pohtii Itä Nyt -ohjelmassa.

Venäjän Volgogradissa syntynyt Gurbanov muutti Suomeen lääkäri-isänsä työn perässä noin 20 vuotta sitten. Helsingin yliopistossa valtio-oppia opiskeleva Gurbanov oli ollut aktiivinen sosiaalisessa mediassa jo pitkään, mutta vasta Venäjän hyökättyä Ukrainaan viime vuoden helmikuussa hän alkoi tviitata yhä enemmän ja sai tuhansittain uusia seuraajia.

– Osaan venäjää, mikä tietysti auttaa sodan seuraamisessa. Puhelin on minulle käden jatke, vietän monta tuntia päivässä sosiaalisessa mediassa. Kyllä, olen jossain määrin koukussa someen, Gurbanov myöntää.

Suuri osa uskoo propagandaa

Venäjällä asuvien ihmisten ei ole helppoa päästä riippumattoman tiedon lähteille. Venäjän viestinnän, tietotekniikan ja joukkotiedotusvälineiden valvontapalvelu eli Roskomnadzor voi kieltää mielivaltaisesti haitalliseksi katsomiaan sivuja. Esimerkiksi Ylen suomen-, venäjän-, ruotsin- ja englanninkielisten uutisten sivustoille ei enää pääse Venäjällä.

– Venäjän televisiossa on pelkästään valtion levittämää propagandaa. Internet on vapaampi, mutta kiertääkseen Roskomnadzorin asettamat kiellot on käytettävä VPN:ää, mikä vaatii jo aika paljon vaivaa ja osaamista, Gurbanov havainnollistaa.

Gurbanovin mukaan etenkin maaseudulla asuvat, huonosti koulutetut ihmiset saattavat kannattaa sotaa, koska ovat pelkästään valtion televisiokanavien varassa. Jos mennään enemmän kaupunkeihin nuorten ja korkeasti koulutettujen pariin, sotakritiikki alkaa nostaa päätään.

– Toisaalta sitä kritiikkiä ei voi juuri näyttää mitenkään. Venäjällä kadulle ei voi mennä protestoimaan ilman, että menetät työpaikan tai opiskelupaikan tai joudut vankilaan.

Gurbanov on sitä mieltä, että suuri osa venäläisistä todennäköisesti uskookin valtion levittämää propagandaa.

– Eikä se ole mikään ihme, kun joka päivä venäläisiä pommitetaan väärällä tiedolla. Venäjä on diktatuuri, joka on matkalla kohti totalitarismia. Yhdysvallat on hyvä esimerkki siitä, että propaganda toimii myös demokratioissa, koska sielläkin osa ihmisistä uskoo, että Donald Trump voitti viime vaalit.

Tuleeko palatsivallankumous?

35-vuotias Gurbanov on viimeksi käynyt kotimaassaan Venäjällä 12-vuotiaana. Syitä on monia, mutta ennen kaikkea hän ei ole mennyt itärajan yli poliittisista ja turvallisuussyistä.

– En näe syytä mennä sinne niin kauan kuin Putin on vallassa. Jos menisin Venäjälle käymään, ehkä joutuisin heti rintamalle tai minut myrkytettäisiin tai uutisissa kirjoitettaisiin, että hyppäsin ikkunasta ulos, kuten monelle muullekin on käynyt, Gurbanov sanoo.

Moni puhuu siitä, että Venäjä kaatuu pian, mutta Gurbanovin mukaan ongelma on se, että tällä hetkellä demokratian puolesta taistelevilla venäläisillä ei ole minkäänlaista liikettä tai johtajaa. Ilman sitä vallankaappaus ei somevaikuttajan mukaan voi tapahtua.

– Jos Putin kaatuu, hän ei kaadu siihen, että kansa nousee häntä vastaan alhaalta ylöspäin, vaan se tapahtuu palatsivallankumouksena eli joku Putinin lähipiiristä pettyy sotaan ja syrjäyttää tämän. Uskon, että näin luultavasti tapahtuu, jos Putinin loppu tulee, Gurbanov sanoo.

Hän ei usko, että sodan loppua on näköpiirissä niin kauan kuin Putin on vallan kahvassa kiinni.