Paljastus Ruotsin kiekkokulisseista aiheutti kohun – huumerikoksista epäilty pelaaja astui julkisuuteen

– Koska pelaajamme Viktor Lodin kokee tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa ja suorissa yhteydenotoissa leviävää epämiellyttävää huhua, tässä on seuran ja Viktorin lausunto, IK Oskarshamn kirjoittaa verkkosivuillaan.

– Tapahtumat liittyvät Viktorin aiempiin ongelmiin. Hän on käynyt hoidoissa ja yhdessä IK Oskarshamnin kanssa aloittanut yhteistyön, jonka avulla varmistamme, että hän jatkaa terveenä ja työskentelee positiivisen tulevaisuuden eteen, seura kirjoittaa.

Ruotsalaishyökkääjä on pelannut SHL:ssä urallaan kaikkiaan 107 ottelua. Hän on edustanut aiemmin Örebrota ja Timrå IK:ta. Tilillä on yksi NHL-ottelu Ottawa Senatorsin paidassa kaudelta 2021–22.