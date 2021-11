Lauri Korpikoskella kohtalontoveri länsinaapurissa: ruotsalaiskiekkoilija syyttää omaa seuraansa syrjinnästä

Länsinaapurin tapauksessa on hyvin paljon samanlaisia piirteitä kuin SM-liigassa viime kuussa kuohuttaneessa Lauri Korpikosken ja TPS:n välisessä selkkauksessa.

Korpikosken tavoin Videll on kärsinyt paljon loukkaantumisista alkukaudella. Hän on pelannut ainoastaan 11 ottelua. Ruotsalaislehti Aftonbladetin mukaan kaksi ulkopuolista toimijaa ovat aloittaneet tapauksen tutkinnan. Käsittelyssä on erityisesti seuran urheilujohtaja Joakim Erikssonin ja päävalmentaja Barry Smithin toiminta.