Paljastus: Robert Helenius saa vastaansa hirmuisen tyrmäyskoneen – supermatsi entistä maailmanmestaria vastaan otellaan lokakuussa

Wilderin tilastot ovat hurjat. Yhdysvaltalainen on hävinnyt urallaan vain kaksi kertaa, ja nekin samaa miestä vastaan. Tyson Fury voitti miesten kaksi viimeistä kohtaamista, vaikka viimeisessä kamppailussa Wilder onnistui iskemään Furyn kanveesiin kahdesti.

Wilder on urallaan paukuttanut yhteensä 42 voittoa, joista peräti 41 on tullut tyrmäyksellä. Wilder piti hallussaan WBC-liiton maailmanmestaruusvyötä vuosina 2015-2020, mutta menetti sen lopulta Furylle. Amerikkalainen on tahkonnut urallaan myös sievoiset palkintosummat. Pelkästään Fury-kamppailuista Wilder tienasi palkkiorahaa noin 13 miljoonaa euroa.