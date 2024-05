Israel jatkoi iskuja Gazan etelä- ja keskiosissa

Aseleponeuvottelut pysähdyksissä

Äärijärjestö Hamasin mukaan se on kertonut neuvottelijoilleen, että järjestö on valmis aloittamaan uudelleen neuvottelut vain siinä tapauksessa, jos Israel suostuu "aggression täydelliseen lopettamiseen kattavalla sopimuksella".

Israelin sotilastoimissa Gazassa on Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan kuollut yli 36 200 ihmistä.

Lisäksi järjestöt ottivat yli 250 panttivankia, joista satakunta on edelleen Gazassa. Loput on vapautettu tai he ovat kuolleet.