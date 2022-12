Koirarekisterillä halutaan pentutehtailu kuriin, mutta harrastajat epäilevät – "Hyvin negatiivinen suhtautuminen ennakkoon"

Koiraharrastajat kokoontuvat viikonloppuna Helsinkiin Koiramessuille. Yksi puheenaihe messuvieraiden keskuudessa on varmasti Ruokaviraston ylläpitämä koirarekisteri, joka on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden alussa. Rekisterin perustamisen taustalla on uusi laki eläinten tunnistamisesta.

Rekisteriin tulee ilmoittaa muun muassa koiran sukupuoli, nimi, ikä, syntymäaika ja sukupuoli. Ensi vuonna syntyvien koirien tiedot pitää ilmoittaa parin kuukauden sisällä, nykyisten koirien kohdalla aikaa ilmoittamiseen on ensi vuoden loppuun asti.

Myös koiran haltijan tiedot on ilmoitettava, ja rekisteröinnin lisäksi koira tulee merkitä mikrosirulla.

– Jos koira vaikka karkaa, niin haltijan tiedot ovat helposti yhdestä paikasta löydettävissä ja koira palautuu nopeasti kotiin. Pentutehtailun ja laittoman maahantuonnin ehkäisy ovat myös tärkeitä. Saamme viranomaisrekisteriin tiedot siitä, kenen kautta kulkee paljon koiria ja viranomaistoimintaa voidaan tarvittaessa kohdentaa, perustelee ylitarkastaja Terhi Jääskeläinen Ruokavirastosta.

Valtaosa Suomen koirista on jo Kennelliiton rekisterissä

Viimeisimmän arvion mukaan Suomessa on noin 700 000 koiraa. Niistä valtaosa on jo merkitty Kennelliiton rekisteriin, jossa on tietoja esimerkiksi koiran sukupuusta ja terveydestä. Liitossa pelätäänkin, että koirankasvattajille koituu suuret kustannukset, kun he pentujen ensimmäisinä haltijoina ilmoittavat tiedot molempiin rekistereihin.

– Kyllä harrastajien keskuudessa on hyvin negatiivinen suhtautuminen ainakin ennakkoon. Aktiiviset harrastajat näkevät, että heillä on jo olemassa tiedot rekisteröitynä Kennelliittoon, niin miksi pitäisi jonnekin muualle rekisteröityä. Mikä on ymmärrettävää käyttäjän näkökulmasta, sanoo Kennelliiton hallituksen jäsen Esa Kukkonen.

Kennellitto peräänkuuluttaa sitä, että tietojen syöttäminen rekisteriin pitää mahdollisimman helpoksi. Esa Kukkosen mukaan kiristynyt taloustilanne on jo näkynyt jäsenmaksujen vähenemisenä koirajärjestöissä.

Rekisteröintimaksun suuruus vielä auki

Rekisteröintimaksun tarkka suuruus ei ole vielä tiedossa kuukausi ennen rekisterin avautumista. Ruokavirasto arvioi maksun olevan muutamia kymmeniä euroja, mutta lopullista vahvistusta ministeriöstä odotetaan vielä.

Maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Anssi Welling sanoi perjantaina STT:lle, että maksun suuruudeksi on esitetty kymmentä euroa.

Koiramessujen vierailta uusi viranomaisrekisteri ei juuri saa kannatusta.

– Jos se on koirakohtainen se maksu, niin eikö se voisi olla omistajakohtainen. On ihmisiä joilla on paljon koiria, niin pitää maksaa monesta koirasta kerralla. Se on siinä mielessä huono, toteaa Rosaliina Karasti.

Perustelu pentutehtailuun puuttumisesta ei puolestaan vakuuta Katja Rosenqvistia.