Päivien viemää -tähti Drake Hogestyn on kuollut haimasyöpään

Hogestynin ensimmäinen suuri rooli oli 1980-luvun alussa CBS:n sarjassa Seven Brides for Seven Brothers. Hän liittyi aluksi Päivien viemää -sarjaan vuonna 1986 salaperäisenä hahmona, joka tunnettiin nimellä The Pawn ennen kuin hänestä tuli fanien suosikki John Black.