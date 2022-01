Päivi Räsäselle järjestetään tukimielenosoitus Oslossa: "Olen kiitollinen tuesta"

Mielenosoitus järjestetään Suomen suurlähetystön edessä kello 14 ja sen takana on Oslo Symposiumia järjestävät tahot. Oslo Symposium on norjalaisten konservatiivikristittyjen konferenssitapahtuma.

– Tukimielenosoitus on Suomen sanan- ja uskonnonvapauden puolesta. Mielenilmaisun yhteydessä toimitetaan Suomen suurlähettiläälle kirjallinen vetoomus. Mielenilmauksen takana on kirkollisia ja poliittisia vaikuttajia Norjasta, kertoo Räsänen tiedotteessa.

– Protestoimme sitä miten Räsästä on kohdeltu suomalaisessa rikosoikeusjärjestelmässä. Pelkästään se tosiasia, että tapausta tutkitaan ja häntä on kuulusteltu ja syytteet on nostettu, on rikkomus sananvapautta vastaan – riippumatta siitä, mihin ratkaisuun oikeus päätyy, ryhmä toteaa.