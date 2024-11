Päivi Räsänen rikkoi eduskunnan sääntöjä Israelissa

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) osallistui maanantaina eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan etäkokoukseen Israelista käsin. Eduskunnan apulaispääsihteerin Timo Tuovisen mukaan tällainen toiminta on eduskunnan sääntöjen mukaan kielletty. Kiellon taustalla ovat tietoturvasyyt. – Valiokuntien kokoukset ovat suljettuja ja keskustelut luottamuksellisia, Tuovinen sanoo STT:lle. Räsänen sanoo, ettei hän ollut tietoinen tästä kiellosta. Hän huomauttaa, että eduskunnan eri kokouksiin, kuten esimerkiksi eduskuntaryhmien kokouksiin ja Ylen hallintoneuvoston kokouksiin, ulkomailta käsin osallistuminen on ollut mahdollista. Hän halusi osallistua maanantaina sote-valiokunnan kokoukseen, sillä koki sen sisällön tärkeäksi. – Siellä oli kiinnostavia asioita ja ajattelin, että haluan edes osan näistä asiantuntijalausunnoista kuulla, vaikka olinkin työmatkalla, Räsänen perustelee osallistumistaan STT:lle. Hän ei muista tarkasti, onko hän mahdollisesti osallistunut valiokuntakokouksiin ulkomailta myös aiemmin. Hän kuitenkin lupaa, ettei tee niin enää jatkossa. – Itse tänään valiokunnan kokouksessa sanoin tämän ja pahoittelin, etten tiennyt tätä sääntöä. Eli pyydän tätä anteeksi.

Edustajia informoitu eri tavoin

Apulaispääsihteeri Tuovinen sanoo, ettei tiedä aiempia tapauksia, joissa tätä kyseistä sääntöä olisi rikottu.



– Se on mahdollista, mutta tietooni ei ole kuitenkaan tullut tällaista asiaa. Sitähän on sinänsä aika vaikeaa kontrolloida siinä valiokunnan kokoustilanteessa ylipäätään.



Tuovisen mukaan kansanedustajia on informoitu asiasta eri tavoin. Asia todetaan niin sanotussa valiokuntaoppaassa ja asiaa käydään läpi myös vaalikauden alussa, valiokuntien perehdytysvaiheessa.



– Jos tietämättömyyttä tästä asiasta on, niin on yksinkertaisinta, että kukin valiokunta muistuttaa jäseniään tästä säännöstä, Tuovinen sanoo.