Päivi Räsänen nostaisi Israelin lipun Valtioneuvoston salkoon

Lähi-idän tilanne on erittäin huolestuttava ja verinen, Räsänen sanoo.

– Niin israelilaisväestöä kuin palestiinalaisia on kuollut ja vammautunut, Räsänen toteaa tiedotteessaan.

– Terroristijärjestö Hamas on ampunut kuluneen viikon aikana toista tuhatta rakettia summittaisesti siviiliväestön keskuuteen Israelissa.

– Israel on puolustautunut ja pyrkinyt kohdentamaan iskunsa sotilaallisiin kohteisiin.

Israelin sotilasviranomaisten mukaan Gazasta on ammuttu Israeliin yli 2000 ohjusta maanantaista alkaen.

"Monimutkaiset jännitteet"

– Tilanteen kärjistymisen takana ovat monimutkaiset jännitteet. On kuitenkin muistettava, että toisena osapuolena on myös EU:n terroristijärjestöksi luokittelema taho, Hamas.

Gazan kaistalle tehdyissä iskuissa on kuollut tähän mennessä jo ainakin 126 ihmistä, joista 31 on lapsia, kertoo Palestiinan terveysministeriö uutistoimisto AFP:n mukaan. Al-Jazeera puolestaan kertoo Gazassa kuolleen jo 137 palestiinalaista, joista 36 on lapsia.