Korona aiheutti ennennäkemättömän kadon, yli tuhat taksikuskia lopetti työnsä – "Meiltä on lähtenyt käytännössä kaikki"

Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen kertoo, että koronan aiheuttama asiakaspula on ennennäkemätön.

– Normaalissa lamatilanteessa meille jäisivät kuitenkin erilaiset yhteiskunnan kuljetukset, mutta nyt kun koulut on suljettu ja vanhuksia ja vammaisia on ohjeistettu pysymään kotona, niin meiltä on lähtenyt käytännössä kaikki.