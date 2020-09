Päiväkotipsykologit ja -kuraattorit ovat vähentäneet päiväkotien kaaosta ja perheet kiittävät – "Kyllä tälle palvelulle on ollut tarvetta"

Vantaalla on kolme kuraattori-psykologi-työparia, jotka tekevät töitä parissakymmenessä päiväkodissa.



– Meidän tehtävänä on täällä tukea lasten hyvinvoinnissa ja myös perheitä siinä vanhemmuudessa, mihin päiväkodin henkilökunnalla ei ole välttämättä aikaa ja resurssia, kertoo varhaiskasvatuksen psykologi Sari Aalto, Vantaan kaupungilta.



– Esimerkiksi tyypillisiä, missä meihin ollaan yhteydessä, on käyttäytymisen pulmat. Lapsi on esimerkiksi aggressiivinen, impulsiivinen, levoton täällä päiväkodissa ja kotona. Ja sitten me mietitään yhdessä vanhempien ja henkilökunnan kanssa, että mitä sen lapsen pitää oppia, mitä meidän aikuisten pitää tehdä, että se lapsi oppisi niitä oikeita käyttäytymismalleja, Aalto jatkaa.



Mikä tämän uuden ammattiryhmän merkitys teille on siellä arjessa?