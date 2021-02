Lastensuojeluilmoitusten määrä jatkaa kasvuaan – asiantuntijan mukaan lisää saisi silti tulla: "Matalammalla kynnyksellä ja aiemmin"

– Palvelutarpeen arvioimisessa on lakisääteinen määräaika. Kun arvioidaan lastensuojelutarvetta tai kyseessä on erityisen tuen tarpeessa oleva lapsi, niin arvioinnin tulisi valmistua kolmen kuukauden määräajassa. Pääajassa olemme pysyneet hyvin määräajoissa.

– Työntekijöitä on hankala saada ja se ei koske pelkästään arviointityötä, vaan ylipäätään lastensuojelun ja muita sosiaalityön sektoreita. Kyllä me tarvitsemme lisäresurssia tekemään tätä työtä.

Ylimääräisiä resursseja tarvitaan

Tunnistetaanko avun tarve?

– Tässä on paljon koulukohtaisia eroja. On kouluja, jotka todella hyvin tukevat lasta ja joissa kaikki on tehty ennen kuin ilmoitus tulee. Mutta sitten on kouluja, joissa ei välttämättä tarvittavia toimenpiteitä ja tukea lapselle ei ole järjestynyt.