Paine EU:n nopean toiminnan joukkojen päivittämiseksi on kova – "On pystyttävä päättämään yhdessä nopeammin"

Tarpeet muuttuneet viime vuosina

– Nyt ehkä aika on ajanut ohi siitä, että millaisia joukkoja ja kokoonpanoa tarvitaan oikeasti. Sillä on tietysti myös vaikutusta päätöksentekoon. Nyt luultavasti Euroopan pitää myös ryhtyä miettimään sitä, että on pystyttävä päättämään yhdessä nopeammin, hän sanoo MTV:n Uutisten haastattelussa.