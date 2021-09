Kommentti: Maailman hitaimmat nopean toiminnan joukot – Kabulin pikaevakuointi tuli liian äkkiä EU:n hitaalle päätöksenteolle

EU-maiden ulkoministerit olivat viime viikolla epävirallisesti koolla Sloveniassa. Sopiva Gymnich-tapaamisen kokouspaikka Brdossa olisi ollut peilisali. Sen verran syytä kuvastimeen katsomiseksi on vanhalla mantereellakin.

Kabul oli läpimurtohetki

– Joskus on historiaa mullistavia tapahtumia, jotka saavat aikaan läpimurron. Mielestäni Afganistan on yksi näistä tapauksista, Borrell lausui.

EU:n jo toista vuosikymmentä paperilla olevia nopean toiminnan joukkoja ei Brdon kokous saa liikkeelle, vaikka sotilasslangilla suorityskykyä EU-maista löytyy Britannian brexitin jälkeenkin. Sitä on roimasti tahtoa enemmän.

Esteet joukkojen käytölle

Yksimielisyyden löytäminen joukkojen käyttöön esimerkiksi Ranskan entisissä siirtomaissa Sahelin alueella voi olla vaikeaa. Osa EU-kansalaisista lisäksi vastustaa Naton operaatioihin osallistumista. Joillekin sotilaallisen yhteistyön tiivistäminen on osa vastustettavaa liittovaltiokehitystä.

Mukaan lähtee ken haluaa

Atlanttiseen sotilasliittoon Länsi-Saksa liittyi 1955 keskellä kylmää sotaa, jonka päättymisestä on tovi. Toki Saksan seuraava hallituskoalitio on keskeisessä roolissa, mutta Euroopan oman puolustuksen vahvistaminen saa tukea vihreitä myöten.

Venäjän uhka ja Aasiaan katsova USA

Yhdysvallat on Barack Obaman kausista lähtien siirtänyt katsettaan vähintään toisella silmällään Aasiaan, vaikka EU pysyy Yhdysvalloille keskeisenä kumppanina.

Eurooppaa halveksinut Donald Trump oli valmis kuoppaamaan koko Naton, johon suurin osa EU-maista kuuluu. Vaikka Joe Biden tykkää Euroopasta, Yhdysvaltojen tärkein valtameri on nyt Tyynimeri.

Komealta kalskahtava Euroopan yhteinen puolustus on Borrellin viittaamassa taitekohdassa. Afganistan vain toi sen akuutisti esiin.

Ensi maaliskuussa halutaan selkeä päätös

Omaa vahvaa eurooppalaista puolustusta – yhteistä puolustusteollisuutta, kykyä käydä sotaa omalla tantereella, toimia sissisotamaisissa oloissa tai yrittää kukistaa terroristijärjestöjä EU:n rajojen ulkopuolella – haluava Ranska on EU:n puheenjohtajamaa tammikuun alusta lähtien.

Ranskassa on ensi keväänä presidentinvaalit, mikä tuo oman mausteensa Euroopan yhteiseen puolustuskeittoon.

Josep Borrell puhuu innokkaasti nopeasti lähetettävissä olevasta 5 000 sotilaan kärkijoukosta sotalaivoineen ja -koneineen ("First Entry Force"), joita on ehdottanut 14 jäsenmaata. Borrell toivoo suunnitelmaa näistä loka-marraskuussa.

Puolustusalan kalentereissa on merkintä myös ensi maaliskuulle.

Nyt vallitseva lähtökohta EU:ssa on, että yksittäisen taistelujoukon koko olisi noin 1 500 sotilasta. Tämän kokoisia joukkoja periaatteessa on käytettävissä useita. Sitten on Borrellin toivomat kärkijoukot.