"Paikkausryhmät eivät pysy perässä" – tuhansilta autoilijoilta ELY:lle palautetta teiden kunnosta

"Nopeusrajoituksia joudutaan laskemaan"

"Paikkausryhmät eivät pysy perässä"

Kuoppiin ajaminen aiheuttaa esimerkiksi renkaiden ja vanteiden rikkoutumista. Pelkästään Uudenmaan ELY-keskus on saanut tuhansia palautteita teiden huonosta kunnosta. Myös korvausvaatimuksia on tullut.

– Tienkäyttäjällä on oma vastuunsa, jos on varoitettu ja tien kunto on heikko, mutta sitten jos on kyse siitä, että vastuuta voisi olla tienpitäjän puolella, se perustuu johonkin laiminlyöntiin ja siitä on käytännöt, miten vahingonkorvausta haetaan, selittää Vasama.