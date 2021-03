Paikallisen sopimisen työryhmä sai epämääräisen jatkoajan - edes osapuolet eivät tiedä missä mennään

Valtiosihteeri Ville Kopran (sd.) johtama hallituksen työryhmä ei päässyt määräaikaan mennessä yhteisymmärrykseen keinoista lisätä paikallista sopimista yrityksissä. Laajapohjaisessa työryhmässä on hallituksen lisäksi niin työntekijäjärjestöjen kuin työantajajärjestöjenkin edustus.

Nyt valmisteluryhmän työ jatkuu, mutta edes ryhmän jäsenet eivät tiedä kuinka kauan. Seuraava kokous on perjantaina.

Taustalla on SDP:n ja keskustan poliittinen vääntö

Keskusta on muun muassa valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) johdolla painottanut paikallisen sopimisen lisäämisen tarvetta työllisyyden parantamiseksi.

Hallituksen on määrä sopia uusista työllisyystoimista kuntavaalien jälkeen pidettävässä hallituksen puoliväliriihessä. Paikallinen sopiminen on yksi keinoista, joita erityisesti keskusta on pitänyt esillä.