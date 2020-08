Päijät-Hämeeseen perustetaan jättimäinen sote-keskus Mehiläisen kanssa – ministeriön ja kuntayhtymän välillä on tulkintaeroja hankkeen lainmukaisuudesta

Tulkintaeroja Kiurun kanssa

– Tämä on sitä tulkintaa. Kiuru katsoo, että ulkoistus on laaja, ja me katsomme, että se on kymmenen prosenttia. Lainsäädännössä on se 15 prosentin leikkuri, että silloin niitä ei saisi perustaa. Meillä on noin 800 miljoonan euron budjetti, ja sopimus on tässä vaiheessa siitä sellainen reilu 30 miljoonaa euroa.