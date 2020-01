Päijät-Hämeen kuntatalous on tiukilla: "On erittäin vaarallista, jos koko maassa sosiaali- ja terveydenhuollon kehitys halvaantuu odottamisen tilaan"

Siltikin kuntatalous on niin tiukilla, että uudet yyteet ei ole alueella poissuljettu ajatus. Päijät-Hämeessä uudistetaan oma palvelujärjestelmää parhaillaan.

Luvassa on yhteisyritys yksityisen toimijan kanssa. Vaikea talous ja väestön vanheneminen kirittävät. Hallituksen sote-pykäliä ei jäädä odottamaan.

Onko siis niin, että valtio on ajanut kunnat niin ahtaalle, että enää ei ole aikaa odottaa, on pakko tehdä jotain?

– On erittäin vaarallista, jos koko maassa sosiaali- ja terveydenhuollon kehitys halvaantuu johonkin odottamisen tilaan. Se ei ole mahdollista. Väestö vanhenee nopeasti. Henkilöstön saatavuudessa on ongelmia. Kyllä meidän pitää koko ajan kehittää palvelujärjestelmää, Erhola toteaa.

"Meillähän ei ole kyse nyt siitä, että ulkoistammeko me vai emme"



Kuntayhtymä on päättänyt perustaa yrityksen yksityisen terveydenhuoltoalan toimijan kanssa, josta yhtymä omistaa 49 % ja yksityinen toimija 51 %.

– Ensi vaiheessa puhutaan liikkeen luovutuksesta noin 350 henkilön osalta. Kun kuntayhtymässä on yhteensä lähes 7500 henkilöä, niin mikään jättiulkoistus tämä luonnollisestikaan ei ole. Omaa palvelutuotantoa on, erityisesti tässä alkuvaiheessa, vielä hyvin paljon.

Tarkoituksena on rakentaa malli sote-keskuspalveluiden tuottamiseen koko Päijät-Hämeessä. Ulkoistaminen ei ole uusi asia Päijät-Hämeessä.

– Meillähän ei ole kyse nyt siitä, että ulkoistammeko me vai emme. Meillä on ollut jo 15 vuoden ajan 54 prosenttia avosairaanhoidon palvelutuotannosta ulkoistettuna ja emme ole tällä hetkellä tyytyväisiä siihen, että meillä on toistuvasti vaihtuvat sopimukset ja henkilöstö vaihtuu koko ajan, Erhola sanoo.