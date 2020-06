Kuntien ostopalveluhankinnoissa valtavat alueelliset erot: Katso oman alueesi tilanne – "Kehitys ei ole ollut kenenkään hanskassa"

– Vaivihkainen totuus on ollut, että monilla alueilla on päädytty äkkijarrutuksena siihen, että oman alueen palvelut on haluttu tarkkaan varmistaa ja tällaisia tilanteita kyllä tiedetään ja tunnetaan, kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Ministeri: Kirjavien sopimusten sijaan vaikuttavuutta

– Ehkä aika isojenkin kokonaisulkoistusten seurauksena oman alueen palvelut on saatu sementoitua, mutta tosiasia on se, kuinka hyvin nämä kokonaisuudet toimivat, kun katsotaan isompaa kuvaa.

"Kehitys ei ole kansallisesti ollut kenenkään hanskassa"

Tutkija Liina-Kaisa Tynkkynen huomauttaa, että palvelut, joissa iso osa on ulkoistettu, koskettavat keskeisesti haavoittuvia ihmisryhmiä ja heidän asumispalvelujaan. Kunnilla on ollut paljon vapauksia ostoissaan.

– Kunnat ovat olleet hyvin vapaita tekemään erilaisia ostopalvelusopimuksia ja ulkoistuksia viime vuosiin saakka ja ovat omaksuneet erilaisia strategioita ostopalvelujen suhteen. Osa on tietoisesti laajentanut palveluverkkoa ulkoistuksin ja ostopalveluin, osa on tehnyt sen ennemmin pakon edessä, kun esimerkiksi henkilöstöä ei ole saatu.

Uusi suhde määrittyy

– Pitkään on menty niin, että palvelujärjestelmässä yksityisen tuotannon roolia on joko tietoisesti tai ajautumisen kautta kasvatettu. Jos nyt esitetty toteutuu, voi se johtaa siihen, että julkista tuotantoa on joillain paikkakunnilla alettava kasvattaa niissä palveluissa, joissa yksityisen rooli on iso.