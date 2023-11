Pahasti loukkaantunut Sanni Hakala, 26, on leikattu

HV71 on antanut tänään sunnuntaina tapauksesta tuoreen päivityksen. Seura raportoi, että Hakala siirrettiin perjantai-iltana Ryhovin lääninsairaalasta Linköpingin yliopistolliseen sairaalaan ja hänet leikattiin siellä saamiensa niskavammojen jäljiltä lauantaina.

– Sairaalan kirurgit kertovat, että leikkaus sujui hyvin ja Sannia odottaa pitkä kuntoutusjakso. Hänen on keskityttävä siihen nyt rauhassa ja hiljaisuudessa. HV71 kertoo tiedotteessaan .

– Hänellä on sukulaistensa ja seuran edustajien suuri tuki ja hän on kiitollinen kaikesta lämmöstä, jota hän on saanut koko jääkiekkoperheeltä.