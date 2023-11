Kiekko-ottelu keskeytettiin Ruotsissa – suomalaiskapteeni ambulanssilla sairaalaan

SVT:n mukaan Hakala on viety sairaalaan.

– Hän liikuttaa käsiään ja on tajuissaan, HV71:n viestintäpäällikkö Toni Galic kertoo ruotsalaismedialle.

Hakala on HV71:n kapteeni. Hän on iskenyt tällä kaudella tehopisteet 6+7=13. Hän on voittanut Naisleijonissa MM-hopeaa, kaksi MM-pronssia ja kaksi olympiapronssia.