Vakavasti kaukalossa loukkaantuneen Sanni Hakalan, 26, tilasta lisätietoa

Jönköpings-Postenin mukaan pelitilanteessa loukkaantuneella Hakalalla ei ole tuntoa vyötäröstä alaspäin. Hän on sairaalahoidossa.

– Valitettavasti hänellä ei vaikuttanut olevan tuntoa vyötäröstä alaspäin. Mutta emme tiedä oikeastaan mitään muuta kuin sen, että hänet on viety Ryhoviin (sairaalaan). Häntä hoidetaan siellä koko yön ajan, Hammarström kommentoi.

Hakala on joukkueensa kapteeni. Hän on pelannut seurassa jo kaudesta 2016–17. Hakala on voittanut Suomen naisten maajoukkueessa useita arvokisamitaleja.