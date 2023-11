Sanni Hakala, 26, halvaantui: "Saatan joutua istumaan pyörätuolissa lopun elämääni"

Hakala selvittää halvaantuneensa rinnasta alaspäin. Hänen käsiensä liike on rajoittunutta.

– On yhä vaikea ymmärtää, mitä on tapahtunut, että törmäys maalitolppaan oli niin vakava ja että seuraukset ovat niin suuria. Ei vain, että joudun lopettamaan jääkiekon pelaamisen, jonkin, mikä on ollut suuri osa elämääni vuosien ajan, vaan että saatan joutua istumaan pyörätuolissa lopun elämääni, Hakala kirjoittaa.