Pahasti kärsineet opiskelijaravintolat eivät pääse ravintolasulun ja tuen piiriin, vaikka kaikki asiakkaatkin etäilevät kotona: "Älytön tilanne"

Pihlajamäen mukaan opiskelijaravintoloiden liikevaihto on laskenut "kautta maan" noin 85 prosenttia. Tämä on seurausta siitä, että korona-aikana opinnot on toteutettu pääosin etänä. Tällä hetkellä UniCafen kampuksilla sijaitsevat ravintolat on suljettu, koska yliopistojen tilat ovat kiinni viranomaispäätöksellä.