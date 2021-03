Opiskelijaravintolat huolissaan tulevaisuudestaan: Hallituksen esitys voi romuttaa toiminnan

– Koronakriisi on osunut kaikista kovimmin nimenomaan opiskelijaravintoloihin. On kestämätöntä, että hallitus rajaa opiskelijaravintolat tuen piiristä, sanoo tamperelaisen opiskelijaravintolaketju Juveneksen toimitusjohtaja Päivi Lindén.

– Olemme järkyttyneitä, että tämä on toistumassa uudestaan. Tilanne on kestämätön kaikissa opiskelijaravintoloissa. Jo kuukausia kestänyt etäopiskelu ja -työskentely ovat jättäneet valtavat lovet liiketoimintaamme. Tämä päätös tuntuu murskaavalta, Lindén sanoo.

"Vuosi on ollut väsytystaistelua"

Opiskelijoille suunnattu ateria on suojattu opintotukilaissa ja sen hinta on säänntelty. Siksi katteet liiketoiminnasta ovat rajalliset.

– Tämä vuosi on ollut yhtä väsytystaistelua. Valtaosa henkilöstöstämme on ollut lomautettuna kohta vuoden putkeen ja paras arvio lomautusten päättymiselle on elokuun loppu, mutta sekin voi olla optimistinen ajatus nykyisellä rokotusvauhdilla, toteaa helsinkiläisen opiskelijaravintolaketjun UniCafen liiketoimintajohtaja Leena Pihlajamäki.