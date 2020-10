Pahaenteinen yksinäinen surffilauta ajelehti vedessä Australiassa – kateissa olevaa surffaria yritettiin pelastaa hailta: "Tilanne on äärimmäisen vakava"

– Yksi surffari yritti pelastaa miehen vetämällä hänet pois vedestä, siinä onnistumatta. Tietojeni mukaan hänen surffilautansa tai osa siitä on löytynyt. Valitettavasti miestä ei ole löydetty. Häntä etsitään monen eri tahon avustuksella, mutta se on hyvin vaikeaa ja tilanne on äärimmäisen vakava, kertoo Länsi-Australian osavaltion pääministeri Mark McGowan.