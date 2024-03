Paavi kehotti Ukrainaa rauhanneuvotteluihin – puhui "valkoisen lipun" nostamisesta

Paavi Franciscus on vedonnut Ukrainan sodan osapuoliin ja toivonut, että niillä olisi "rohkeutta neuvotella" ennen kuin tilanne pahenee. Sveitsin RTS-television haastattelussa paavilta kysyttiin, pitäisikö Ukrainan antautua Venäjän hyökkäykselle.



– Uskon, että vahvimpia ovat ne, jotka näkevät tilanteen, ajattelevat ihmisiä ja omaavat rohkeuden nostaa valkoinen lippu ja neuvotella, paavi vastasi.



– Sana neuvotella on rohkea sana. Kun näkee, että on tullut voitetuksi, että asiat menevät huonosti, pitää olla rohkeutta neuvotella. Koetaan häpeää, mutta kuinka monta kuolonuhria siitä seuraa, paavi pohdiskeli.



Paavin mukaan on monia toimijoita, jotka voisivat toimia välittäjinä. Esimerkiksi hän nosti Turkin.



– Neuvottelut eivät ole koskaan antautumista. Se on rohkeutta olla viemättä maata itsemurhaan.



Paavin kommentit herättivät vastalauseita Ukrainan tukijoiden puolelta. Vatikaanin viestintäpäällikkö Matteo Bruni antoi lausunnon, jossa hän täsmensi paavin viestiä. Brunin mukaan paavi puhui valkoisesta lipusta tarkoittaen sodankäynnin keskeyttämistä, tulitaukoa, joka saavutetaan rohkeudella neuvotella.



Bruni sanoi paavin haluavan diplomaattisen ratkaisun ja oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun Ukrainaan. Hän on aiemmissa lausunnoissaan kutsunut Ukrainaa "marttyyriksi".