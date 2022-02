Paavi Franciscus, Simon Kofe, Greta Thunberg, WHO – kenelle Nobelin rauhanpalkinto tänä vuonna? Ehdokkaiden nimeäminen päättyi

Osa palkintoehdokkaista tiedetään – kuten jutun otsikosta näkee – kiitos Norjan parlamentin, joka on julkistanut oman kandidaattilistansa.

Ehdokkaita saa nimetä joukko muitakin tahoja, niistä enemmän hieman alempana. Poimitaan Stortingetin eli Suurkäräjien aikaansaannoksia, joiden joukossa on sekä tuttuja että tuntemattomia nimiä.

YK:n järjestöjä on palkittu usein, toissa vuonna ruokajärjestö WFP. Nyt koronapandemian vastaisesta kamppailusta ehdokkaana on terveysjärjestö WHO.