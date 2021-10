Kuka nappaa huomenna Nobelin rauhanpalkinnon? Tässä ovat ennakkosuosikit

Ilmastokriisi, koronapandemia ja ihmisoikeudet nousevat esiin vallitsevina teemoina ennakkosuosikkien keskuudessa. Nobelin rauhanpalkinnolle on tänä vuonna 329 ehdokasta. Enemmän ehdokkaita on ollut vain vuosina 2016 ja 2020.

Rauhanpalkinto on ainoa Nobel, joka voidaan myöntää henkilön tai henkilöiden lisäksi myös järjestölle. Tässä jutussa listaamme muutaman vedonlyöjien ja asiantuntijoiden ennakkosuosikin palkinnon saajista.

Maailman terveysjärjestö WHO

Monen listauksen ennakkosuosikki Maailman terveysjärjestö WHO on uupumatta johtanut keskustelua koko maailman seisauttaneen viruksen kukistamiseksi. Järjestö on myös muun muassa jakanut koronavirusrokotteita köyhemmille mailla Covax-ohjelman kautta.