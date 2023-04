Sebastian Aholle poikkeuksellinen viesti päävalmentajalta: "Ei epäilystäkään"

Carolina Hurricanes lähtee maanantaina alkavaan NHL-jääkiekkoliigan pudotuspelien ensimmäisen kierroksen ottelusarjaansa New York Islandersia vastaan ilman kolmea tärkeää pelaajaa. Andrei Svetshnikov , Max Pacioretty ja Ondrej Kase ovat sivussa, ja se näkyi runkosarjan loppuvaiheessa. Svetshnikov loukkasi polvensa eturistisiteen 11. maaliskuuta, ja sen jälkeen Hurricanes on saanut aikaan vain 2,72 maalia ottelua kohti.

– On aivan selvää, että ylivoimapelimme on parannuttava, Aho linjasi Hurricanesin nettisivuilla.

– Hän on ajoittain yrittänyt tehdä liikaa. Ei epäilystäkään. Ja se on hyvä. Haluan että kaverit tuntevat, että heidän pitää tehdä enemmän. Mutta hänen on ymmärrettävä, että hän voi tehdä vain tietyn määrän. Yksi pelaaja ei voi korvata Svetshnikovia. Se on tehtävä ryhmänä. Kaikkien on oltava hiukan parempia. Sebastian on paras pelaajamme, mutta hänen ei tarvitse olla yli-inhimillinen. Hänen täytyy olla vain itsensä, Brind'Amour sanoi.